Події

17:38 26.02.2023

Зеленський провів у Києві зустріч з главою МЗС Саудівської Аравії

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Зеленський провів у Києві зустріч з главою МЗС Саудівської Аравії

Президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія принцом Файсалом бін Фарханом Аль Саудом.

"Провів зустріч з міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія принцом Файсалом бін Фарханом Аль Саудом. Це перший офіційний візит очільника МЗС Королівства в Україну з часу встановлення дипломатичних відносин. Розраховую на те, що він надасть нового імпульсу для подальшої активізації нашого взаємовигідного діалогу", - написав Зеленський у телеграм-каналі в неділю.

"Дякую за підтримку миру в Україні, нашого суверенітету й територіальної цілісності! Це дуже важливо для нас і нашого суспільства", - підсумував президент України.

Теги: #міністр #саудівська_аравія #зеленський

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