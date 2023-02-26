Окупанти за добу 78 разів атакували Херсонську область, загинуло дві людини, семеро поранено

Російські війська за добу 78 разів атакували Херсонську область, загинуло 2 людини, 7 поранено, повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 78 разів атакували Херсонщину. Мирні населені пункти області обстрілювали з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків і БПЛА", - йдеться в повідомленні.

Також російські загарбники здійснили 13 обстрілів м. Херсон, обстрілюючи житлові квартали. Ворожі снаряди влучили в житлові будинки та територію підприємства.

"Минулої доби в Херсонській області через російську агресію 2 людини загинули, 7 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості", - додали в ОВА.