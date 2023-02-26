Події

08:41 26.02.2023

Окупанти за добу 78 разів атакували Херсонську область, загинуло дві людини, семеро поранено

1 хв читати

Російські війська за добу 78 разів атакували Херсонську область, загинуло 2 людини, 7 поранено, повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 78 разів атакували Херсонщину. Мирні населені пункти області обстрілювали з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків і БПЛА", - йдеться в повідомленні.

Також російські загарбники здійснили 13 обстрілів м. Херсон, обстрілюючи житлові квартали. Ворожі снаряди влучили в житлові будинки та територію підприємства.

"Минулої доби в Херсонській області через російську агресію 2 людини загинули, 7 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості", - додали в ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:20 26.02.2023
Окупанти обстріляли Костянтинівку на Донеччині, є постраждалий

Окупанти обстріляли Костянтинівку на Донеччині, є постраждалий

07:12 26.02.2023
Росіяни обстріляли три ОТГ у Сумській області

Росіяни обстріляли три ОТГ у Сумській області

15:54 25.02.2023
У Херсонській області здетонували боєприпаси, залишені ворогом, є загиблі

У Херсонській області здетонували боєприпаси, залишені ворогом, є загиблі

12:55 25.02.2023
Окупанти вже 35 разів обстріляли Донеччину в суботу, в Костянтинівці поранено мирного жителя - МВС

Окупанти вже 35 разів обстріляли Донеччину в суботу, в Костянтинівці поранено мирного жителя - МВС

12:42 25.02.2023
Окупанти 29 разів обстріляли Херсонську ОТГ за добу

Окупанти 29 разів обстріляли Херсонську ОТГ за добу

12:38 25.02.2023
Окупанти обстріляли рейсову маршрутку з пасажирами на Сумщині

Окупанти обстріляли рейсову маршрутку з пасажирами на Сумщині

09:38 25.02.2023
Окупанти в п'ятницю обстріляли дві ОТГ Миколаївської області, постраждалих немає - голова обладміністрації

Окупанти в п'ятницю обстріляли дві ОТГ Миколаївської області, постраждалих немає - голова обладміністрації

09:30 25.02.2023
Окупанти обстріляли два райони Харківської області, постраждалих серед мирних жителів немає - голова обладміністрації

Окупанти обстріляли два райони Харківської області, постраждалих серед мирних жителів немає - голова обладміністрації

08:13 25.02.2023
У результаті обстрілів на Донеччині було поранено п’ятеро людей

У результаті обстрілів на Донеччині було поранено п’ятеро людей

07:46 25.02.2023
У результаті нічного обстрілу у Нікополі пошкоджено три ліцеї, адмінбудівлю, десять багатоповерхівок

У результаті нічного обстрілу у Нікополі пошкоджено три ліцеї, адмінбудівлю, десять багатоповерхівок

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Втрати РФ за добу становили 660 одиниць о/с, шість танків і сім артсистем

ЄС запровадив 10-й пакет санкцій проти Росії - комюніке

Потужні санкційні кроки - Зеленський про 10-й пакет санкцій Євросоюзу

Окупанти за добу завдали шість ракетних та п’ять авіаційних ударів по території України – Генштаб ЗСУ

У Литві зібрали 14 млн євро на радіолокаційні станції для України - ЗМІ

ОСТАННЄ

У житловому будинку в Запоріжжі стався вибух газу

Жителям Сєвєродонецька приходять рахунки за опалення, попри його відсутність

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, поранених серед мирного населення не зафіксовано

Заяви Лукашенка щодо Придністров'я "вдихнули нове життя" у пов'язану з ним інформаційну операцію Кремля

Втрати РФ за добу становили 660 одиниць о/с, шість танків і сім артсистем

Окупанти нарощують оборону Криму, а прокурор Горлівки склав свої повноваження і готується до евакуації в РФ

ЗС України відбили атаки окупантів на семи напрямках

У Раді ініціюють перейменування однієї з вулиць Києва на честь загиблого в авіакатастрофі Монастирського

На будівництві у Львові обрушилося перекриття, є постраждалі

"Укренерго" завершило відновлювальні роботи в Одесі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА