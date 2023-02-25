Події

16:44 25.02.2023

СБУ затримала на Донеччині ще одного інформатора ворога, який наводив артилерію на бойові позиції ЗСУ

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Служба безпеки затримала ще одного інформатора розвідувального підрозділу російської окупаційної армії під час контрдиверсійних заходів на сході України.

Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на території Донецької області, повідомляє СБУ в телеграмі.

Серед основних завдань поплічника ворога була розвідка місць базування підрозділів ЗСУ на авдіївському напрямку.

Саме за його координатами окупанти здійснювали артилерійські обстріли по бойових позиціях українських захисників.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника під час чергового сеансу зв'язку з куратором.

За даними слідства, поплічником ворога виявився житель Мирнограда, який раніше проходив строкову службу в лавах артилерійських підрозділів і мав відповідні навички та знання.

У поле зору російської військової розвідки потрапив через свою деструктивну активність у заборонених соцмережах, де поширював прокремлівські дописи.

Після початку повномасштабного вторгнення представник розвідувального підрозділу окупаційних військ через "Однокласники" залучив затриманого до збору інформації військового характеру на користь Москви.

Крім коригування ворожого вогню він за власною ініціативою збирав додаткові дані про переміщення військ, розташування поряд із цілями противника цивільних та інфраструктурних об’єктів, а також рекомендував, куди саме бажано поцілити.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільні телефони з доказами переписки з агресором.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування.

 

Теги: #сбу #інформатор #донецька_область

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