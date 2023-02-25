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16:06 25.02.2023

Пожежу гасять на складі лакофарбової продукції в Подільському районі Києва, інформації про постраждалих немає - КМДА

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Пожежу гасять на складі лакофарбової продукції в Подільському районі Києва, інформації про постраждалих немає, повідомляє Київська міська держадміністрація.

"Пожежа на складі лакофарбової продукції. Попередня інформація. Горить приміщення площею 3000 кв. м. Інформація щодо потерпілих відсутня. Дані оновлюються. Всі відповідні служби працюють над ліквідацією пожежі. Ситуація контрольована", - повідомила КМДА в телеграмі.

Як повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, рятувальники проводять локалізацію загоряння.

"Локалізація наразі триває на площі близько 2 тис. м кв. На місці залучені 18 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 94 рятувальники", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

 

Теги: #київ #пожежа

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