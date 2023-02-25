Чистий відплив населення з України минулого тижня зріс до 34 тис. - Держприкордонслужба

Чистий відплив з України минулого тижня зріс до 34 тис. осіб із 14 тис. тижнем раніше, повідомила Держприкордонслужба у фейсбуці.

За даними відомства, потік на виїзд з України з 18 по 24 лютого зріс із 225 тис. до 243 тис. осіб, тоді як на в'їзд знизився з 211 тис. до 209 тис.

Кількість легкових авто, які перетнули західний кордон України, за даними відомства, за восьмий тиждень року зросла зі 118 тис. до 123 тис., тоді як оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами - з 452 до 476.

Прикордонна служба Польщі за останні сім днів також зафіксувала значне збільшення чистого відпливу з України - до 30 тис. осіб із 12 тис. тижнем раніше.

За даними польського відомства, тижневий потік з України до Польщі зріс зі 146 тис. осіб до 157 тис. осіб, тоді як зворотний потік із Польщі до України скоротився зі 134 тис. до 127 тис. осіб.

Загалом від початку війни до Польщі з України прибуло 10,056 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку виїхало 8,148 млн осіб.

Як повідомлялося, з 10 травня потік на в'їзд в Україну через західний її кордон майже місяць щодня перевищував потік на виїзд. Чистий приплив за цей час становив 188 тис. осіб. У наступні тижні такої однозначної тенденції вже не було, за винятком тижня початку нового навчального року, коли чистий приплив становив рекордні 47 тис. осіб.

Загалом статистика свідчила про поступове повернення українців додому: чистий приплив за період з 10 травня до 23 вересня становив 409 тис. осіб.

Уперше з 10 травня кількість тих, хто виїхав з України за тиждень, перевищила кількість тих, хто в'їхав, наприкінці вересня. Тоді чистий відплив становив одразу 28 тис. осіб, і однією з можливих причин була реакція на мобілізацію в Росії та псевдореферендуми на окупованих територіях, а потім імовірною причиною стали масовані обстріли енергетичної інфраструктури. Відплив тимчасово припинився в другій половині грудня - на початку січня на період свят, проте з другого тижня січня знову відновився і сумарно з кінця вересня сягнув 223 тис. осіб.

Згідно з даними УВКБ ООН на 21 лютого, загалом з України від початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 18,844 млн осіб, із них до Польщі - 9,752 млн, Росії (дані на 3 жовтня) - 2,852 млн осіб, Угорщини - 2,251 млн осіб, Румунії - 1,999 млн осіб, Словаччини - 1,197 млн осіб, Молдови - 775,8 тис. осіб, Білорусі - 16,7 тис. осіб.

Водночас в Україну, за даними ООН, із 28 лютого 2022 року до 21 лютого 2023 року в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ і Білорусі) 10,439 млн осіб.