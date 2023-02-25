Окупанти вивели на чергування в Чорне море один носій "Калібрів" - ВМС ЗСУ

Російські окупанти вивели на бойове чергування в Чорне море в суботу дев'ять кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом вісім ракет, повідомляють на сторінці Військово-морських сил Збройних сил України у фейсбуці.

В Азовському морі на чергуванні перебуває один ворожий корабель, у Середземному - 10, із них п'ять носіїв "Калібрів" загальним залпом 72 ракети.

За добу в інтересах РФ прохід окупованою Керч-Єнікальською протокою здійснили в бік Азовського моря 39 суден, із них 15 ішли з Босфору, а в бік Чорного моря - 14 суден, із них вісім продовжили рух у напрямку Босфору.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - ідеться в повідомленні.