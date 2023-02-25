Окупанти 29 разів обстріляли Херсонську ОТГ за добу

Один житель Херсонської об'єднаної територіальної громади зазнав поранення внаслідок обстрілу з боку російських окупантів за минулу добу, повідомляється в телеграм-каналі Херсонської міської ради в суботу вранці.

"За минулу добу армія РФ 29 разів обстріляла Херсонську громаду. Під обстрілами перебували Антонівка, Садове, Інженерне, Молодіжне, мкрн Острів", - ідеться в повідомленні.

За даними обладміністрації, внаслідок обстрілу було пошкоджено будинки, газопровід, котельню, а також виникла пожежа на території дитячого садка. Крім того, російські окупанти обстріляли територію автошколи.

У ніч на суботу окупанти атакували Корабельний район Херсона, пошкоджено житлові будинки, йдеться в повідомленні.

До Херсонської ОТГ, крім обласного центру, входять чотири селища міського типу та 11 сіл.