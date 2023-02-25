Події

10:39 25.02.2023

СБУ затримала у Куп'янську колаборанта, який працював на МВС РФ та фабрикував справи проти українців

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СБУ затримала у Куп'янську колаборанта, який працював на МВС РФ та фабрикував справи проти українців

Служба безпеки України викрила і затримала жителя Куп'янська Харківської області, що переховувався від правосуддя, який на початку повномасштабного вторгнення РФ підтримав російських загарбників і влаштувався у створене ними "управління внутрішніх справ".

"Він був призначений "експертом" у складі "експертно-криміналістичного відділення" окупаційного органу. На цій посаді він брав участь у фабрикації справ проти учасників руху опору в регіоні", - повідомляє Управління СБУ у Харківській області.

За даними спецслужби, затриманий використав підкинуті потерпілим "речові докази" для оформлення необхідних окупантам "експертних висновків". Зарплату він отримував у російських рублях.

Після звільнення міста фігурант переховувався від правосуддя в одному з місцевих приватних будинків, але співробітники СБУ встановили його місцезнаходження та затримали.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч.7 ст.111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

 

Теги: #сбу #харківська_область #колаборант

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