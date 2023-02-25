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08:50 25.02.2023

США поки що не фіксують поставок Китаєм зброї Росії для війни - Байден

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США поки що не фіксують поставок Китаєм зброї Росії для війни - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що у Вашингтоні поки не бачать того, що Китай постачає зброю Росії для ведення війни проти України.

"Я не очікую, ми цього ще не бачили. Я не очікую серйозної ініціативи з боку Китаю щодо постачання зброї Росії", - сказав Байден в інтерв'ю телеканалу АВС.

У відповідь на запитання ведучого про можливу реакцію Вашингтона, якщо позиція Китаю в цьому питанні зміниться і Пекін "перетне межу", президент заявив: "Це була б та ж сама межа, яку перейшли всі інші. Іншими словами, ми запровадили суворі санкції проти всіх, хто це зробив", - сказав Байден.

Він не став уточнювати, які санкції могли б запровадити США, зазначивши: "Я дозволю вам охарактеризувати, якими вони були б. Але ми б відповіли".

Проте Байден сказав, що він повідомив голові КНР Сі Цзіньпіну під час бесіди влітку минулого року, що близько 600 американських компаній покинули Росію після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Президент, відповідаючи на прохання ведучого оцінити поширений напередодні Китаєм план мирного врегулювання української кризи, заявив, якщо план вітається Росією, то "він не може бути хорошим".

"Я не бачив у цьому плані нічого, що було б вигідно будь-кому, крім Росії", - сказав він.

У свою чергу, держсекретар США Ентоні Блінкен попередив, що Китай "активно думає" про надання летальної допомоги російським силам в Україні.

"Ми дуже стурбовані тим, що вони думають про це. Досі китайські компанії надавали нелетальну підтримку", - сказав Блінкен телеканалу ABC.

За словами Блінкена, уряд США "поділився великою кількістю інформації про те, що Китай зараз розглядає можливість надання летальної допомоги, з іншими країнами, із союзниками та партнерами".

"Ми подумали, що дійсно важливо дати зрозуміти, що Китай дивиться на це. І те, що вони чують не тільки від нас, а й від багатьох інших країн у всьому світі, звучить так: "Не робіть цього".

 

 

Теги: #сша #китай #україна #росія

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