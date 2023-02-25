Події

08:41 25.02.2023

Минулої доби окупанти 83 рази обстріляли Херсонську область

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Минулої доби окупанти 83 рази обстріляли Херсонську область

Минулої доби російські окупанти 83 рази обстріляли населені пункти Херсонської області, в результаті було поранено 1 людину, повідомляє обласна військова адміністрація.

"За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 83 рази атакували мирні населені пункти Херсона. Вели вогонь із РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА. Херсон армія Росії обстріляла 9 разів. Окупанти влучили в житлові будинки, дошкільний навчальний заклад та медзаклад" сказано у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі у суботу вранці.

 

 

 

Теги: #херсон #обстріл

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