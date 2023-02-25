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08:00 25.02.2023

Шведське президентство в Єврораді: ЄС ухвалив 10-й пакет санкцій для РФ

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Шведське президентство в Єврораді: ЄС ухвалив 10-й пакет санкцій для РФ

Швеція, яка головує в Європейській раді, офіційно повідомляє про ухвалення для Росії десятого пакета санкцій.

"Минув рік з часу жорстокого і незаконного вторгнення Росії в Україну. Сьогодні ЄС ухвалив 10-й пакет санкцій проти Росії", - йдеться на офіційній сторінці президентства у Твіттері.

При цьому уточнюється, що пакет містить, наприклад, посилення експортних обмежень щодо подвійного призначення і технологій, адресні обмежувальні заходи проти фізичних і юридичних осіб, які підтримують війну, поширюють пропаганду або доставляють безпілотники, що використовуються Росією у війні, а також заходи проти російської дезінформації.

"Спільно держави-члени ЄС запровадили найрішучіші та далекосяжні санкції за всю історію, щоб допомогти Україні виграти війну. ЄС єдиний з Україною та українським народом. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - сказано в повідомленні.

 

 

Теги: #рф #єс #санкції #швеція

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