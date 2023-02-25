Шведське президентство в Єврораді: ЄС ухвалив 10-й пакет санкцій для РФ

Швеція, яка головує в Європейській раді, офіційно повідомляє про ухвалення для Росії десятого пакета санкцій.

"Минув рік з часу жорстокого і незаконного вторгнення Росії в Україну. Сьогодні ЄС ухвалив 10-й пакет санкцій проти Росії", - йдеться на офіційній сторінці президентства у Твіттері.

При цьому уточнюється, що пакет містить, наприклад, посилення експортних обмежень щодо подвійного призначення і технологій, адресні обмежувальні заходи проти фізичних і юридичних осіб, які підтримують війну, поширюють пропаганду або доставляють безпілотники, що використовуються Росією у війні, а також заходи проти російської дезінформації.

"Спільно держави-члени ЄС запровадили найрішучіші та далекосяжні санкції за всю історію, щоб допомогти Україні виграти війну. ЄС єдиний з Україною та українським народом. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - сказано в повідомленні.