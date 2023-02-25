Події

07:20 25.02.2023

Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 44 тис.

1 хв читати
Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 44 тис.

Кількість жертв потужного землетрусу в Туреччині зросла до 44 218 осіб, повідомляє в п'ятницю агентство "Анадолу" з посиланням на управління з ліквідації наслідків стихійних лих (AFAD).

"Кількість жертв землетрусів на півдні Туреччини досягла 44 218", - наводить агентство заяву AFAD.

Раніше повідомлялося про 43 556 загиблих.

Землетрус магнітудою 7,7 стався в Туреччині в ніч на 6 лютого, за ним послідувала серія ехо-поштовхів, магнітуда одного з яких становила 7,6. Ці підземні поштовхи призвели до серйозних руйнувань і жертв у Туреччині, а також у сусідній Сирії.

 

 

Теги: #жертви #туреччина #землетрус #зростання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:10 24.02.2023
Унаслідок російської агресії на Харківщині загинуло 1780 мирних жителів

Унаслідок російської агресії на Харківщині загинуло 1780 мирних жителів

08:42 24.02.2023
Одна людина загинула, ще троє поранені внаслідок російських обстрілів Херсонської області за добу

Одна людина загинула, ще троє поранені внаслідок російських обстрілів Херсонської області за добу

09:20 23.02.2023
Від руйнівного землетрусу в Туреччині загинули понад 43,5 тис. осіб

Від руйнівного землетрусу в Туреччині загинули понад 43,5 тис. осіб

15:18 22.02.2023
Російські окупанти обстріляли будинки мирних людей у Новотягинці, загинули двоє літніх людей - голова Херсонської ОВА

Російські окупанти обстріляли будинки мирних людей у Новотягинці, загинули двоє літніх людей - голова Херсонської ОВА

08:08 22.02.2023
Минулої доби в результаті обстрілів загинула одна людина, одну поранено

Минулої доби в результаті обстрілів загинула одна людина, одну поранено

07:07 22.02.2023
Кількість постраждалих під час нового землетрусу в Туреччині збільшилася до 562 людей

Кількість постраждалих під час нового землетрусу в Туреччині збільшилася до 562 людей

15:55 21.02.2023
ООН внесла до даних про жертв війни в Україні одразу понад 800 загиблих і 2300 поранених

ООН внесла до даних про жертв війни в Україні одразу понад 800 загиблих і 2300 поранених

15:20 21.02.2023
У Херсонській міськраді повідомляють про п'ятьох загиблих та 16 госпіталізованих унаслідок обстрілу міста

У Херсонській міськраді повідомляють про п'ятьох загиблих та 16 госпіталізованих унаслідок обстрілу міста

12:00 21.02.2023
На півдні Туреччини зафіксували майже 100 афтершоків після нового землетрусу

На півдні Туреччини зафіксували майже 100 афтершоків після нового землетрусу

07:27 21.02.2023
Кількість постраждалих при новому землетрусі в Туреччині наблизилася до 300

Кількість постраждалих при новому землетрусі в Туреччині наблизилася до 300

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Посли ЄС домовилися щодо 10-го пакета санкцій для РФ, який буде схвалений письмовою процедурою у суботу

Ворог атакував передмістя Запоріжжя

США занесли до санкційного списку віцепрем'єра Голікову, вісьмох міністрів, кількох губернаторів, журналістку Скабєєву

Постпреди ЄС знову не змогли узгодити пакет санкцій проти РФ - ЗМІ

Зеленський: Я радий, що мої діти в Україні

ОСТАННЄ

У результаті нічного обстрілу у Нікополі пошкоджено три ліцеї, адмінбудівлю, десять багатоповерхівок

Обсяг експорту українського продовольства в рамках "зернової угоди" перевищив 22 млн тонн

"Метінвест" за рік війни спрямував на допомогу країні понад 3,1 млрд грн, зокрема 1,6 млрд грн військовим

Хмельницький розраховує закупити до 45 низькопідлогових тролейбусів із фінансуванням ЄБРР

Збитки ХФТІ в результаті ворожих обстрілів ядерної установки "Джерело нейтронів" перевищують 30 млн грн

За минулу добу окупанти завдали 27 авіаційних ударів і здійснили 75 обстрілів із РСЗВ

Окупанти вилучають човни та інші плавзасоби на тимчасово захопленій території Херсонської області

За добу українська авіація завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів

25 лютого: Цей день в Україні та в світі

У п'ятницю внаслідок обстрілів було поранено 4 людей – Сумська ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА