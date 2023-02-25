Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 44 тис.

Кількість жертв потужного землетрусу в Туреччині зросла до 44 218 осіб, повідомляє в п'ятницю агентство "Анадолу" з посиланням на управління з ліквідації наслідків стихійних лих (AFAD).

"Кількість жертв землетрусів на півдні Туреччини досягла 44 218", - наводить агентство заяву AFAD.

Раніше повідомлялося про 43 556 загиблих.

Землетрус магнітудою 7,7 стався в Туреччині в ніч на 6 лютого, за ним послідувала серія ехо-поштовхів, магнітуда одного з яких становила 7,6. Ці підземні поштовхи призвели до серйозних руйнувань і жертв у Туреччині, а також у сусідній Сирії.