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23:27 24.02.2023

Посли ЄС домовилися щодо 10-го пакету санкцій для РФ, який буде схвалений письмовою процедурою у суботу

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Посли ЄС домовилися щодо 10-го пакету санкцій для РФ, який буде схвалений письмовою процедурою у суботу

Посли країн-членів Європейського союзу досягли принципових домовленостей щодо десятого пакету санкцій для Росії, рішення буде схвалено письмово у суботу.

Про це агентству «Інтерфакс-Україна» у п'ятницю у Брюсселі повідомив європейський дипломат. «Санкції будуть затверджені за письмовою процедурою у першу половину дня суботи», - сказав він.

За словами дипломата, Польща, яка виступає за посилення санкційного режиму для РФ, погодилася схвалити пакет за «шістьма гарантованими умовами», які передбачають включення до списку санкцій осіб, відповідальних за депортацію українських дітей до Росії, посилення роботи з білоруських санкцій, подальшу роботу над санкціями щодо атомної галузі, застосування санкцій до російських діамантів, спеціальний механізм, що контролює рівень диверсифікації імпорту синтетичного каучуку в ЄС та початок роботи із притягнення до відповідальності 150 російських пропагандистів, список яких було запропоновано Польщею.

 

Теги: #рф #єс #санкції

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