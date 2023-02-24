Канада додатково надасть Україні ще чотири танки Leopard 2

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив про рішення передати Україні ще чотири танки Leopard 2.

"Канада надасть чотири додаткові танки Leopard 2", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті прем'єр-міністра країни Джастіна Трюдо. Таким чином, загалом Канада планує передати Україні вісім таких танків.

Крім цього, Канада відправить Україні броньовану ремонтно-евакуаційну машину та понад 5 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Зазначається, що раніше Оттава вже відправила до Європи перші чотири танки Leopard 2 для України: їх доставили до Польщі, де українських танкістів навчать використовувати таку бронетехніку.