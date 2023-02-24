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20:39 24.02.2023

США занесли до санкційного списку віцепрем'єра Голікову, вісьмох міністрів, кількох губернаторів, журналістку Скабєєву

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США занесли до санкційного списку віцепрем'єра Голікову, вісьмох міністрів, кількох губернаторів, журналістку Скабєєву

Держдеп США у п'ятницю оголосив про запровадження санкцій стосовно деяких російських міністрів і губернаторів, зокрема проти віцепрем'єра РФ Тетяни Голікової, міністра енергетики Миколи Шульгінова, міністра цифрового розвитку Максута Шадаєва.

Згідно з документом, оприлюдненим Держдепом, під санкції також підпали міністр природних ресурсів Олександр Козлов, міністр науки та вищої освіти РФ Валерій Фальков, міністр праці Антон Котяков, міністр у справах цивільної оборони Олександр Куренков, міністр культури Ольга Любимова, міністр спорту Олег Матицин.

Під санкціями опинилася і журналістка Ольга Скабєєва.

До санкційних списків занесли губернатора Псковської області Михайла Ведернікова, губернатора Кемеровської області Сергія Цивільова, губернатора Камчатського краю Володимира Солодова, губернатора Курганської області Вадима Шумкова, губернатора Тверської області Ігоря Руденю та інших. Також під санкції підпав глава Республіки Бурятія Олексій Циденов.

Крім цього, у заяві Держдепу йдеться про те, що США вживають заходів щодо застосування візових обмежень до 1219 російських військовослужбовців у зв'язку з воєнними діями в Україні.

Держдеп також повідомив про санкції щодо низки організацій і компаній, зокрема проти Головного управління глибоководних досліджень міноборони РФ, Всеросійського НДІ автоматики імені М.Л.Духова, судноплавної компанії "Пола Райз", АТ "Аргус-Холдинг".

Крім того, санкції стосуються і "керуючої організації Запорізької АЕС" та її голови Олега Романенка.

Теги: #сша #росія #санкції #міністри

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