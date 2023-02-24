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20:35 24.02.2023

Постпреди ЄС знову не змогли узгодити пакет санкцій проти РФ - ЗМІ

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Постпреди ЄС знову не змогли узгодити пакет санкцій проти РФ - ЗМІ

Постпреди країн ЄС не змогли в п'ятницю узгодити десятий пакет санкцій проти Росії, повідомляють європейські ЗМІ з посиланням на джерела.

Отже, дипломати вже три дні не можуть завершити цю роботу.

За даними ЗМІ, спори стосуються пропозицій про обмеження імпорту з Росії гуми. Країни поки що не можуть домовитися про те, наскільки суворими мають бути ці обмеження.

Спочатку в ЄС планували запровадити чергові санкції до 24 лютого 2023 року, однак тепер цей процес затягуватиметься, наголошується в повідомленнях.

Теги: #єс #росія #санкції

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