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19:18 24.02.2023

Росія може прийти до країн НАТО - Зеленський

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Росія може прийти до країн НАТО - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський допускає загрозу російського вторгнення до іншої європейської держави, зокрема до країн-членів НАТО.

"На жаль, так, я вважаю, що це можливо. І це може статися. Чому? Я можу пояснити. Президенту Путіну потрібно показувати успіх та перемоги. Успіх на полі бою в Україні не відбудеться. Масованого реваншу не вийде. Принаймні, ми боротимемося. І якщо будуть постачання (зброї та озброєння від партнерів - ІФ-У), ми будемо сильнішими", - сказав Зеленський на пресконференції в п'ятницю.

На його думку, Росія може вторгнутися до тих країн, "де є слабке місце", і бажано, щоб це були держави, на які чинився вплив Москви ще в радянські часи, "де є ті чи інші негаразди, тобто ті чи інші вже конфлікти, ті чи інші сепаратні інституції".

"Ось що відбувається. І тут Молдова... Ви знаєте про приклад Молдови. Ви знаєте, що наша розвідка перехопила документ. І я відкрито про це сказав. І я привіз цю інформацію в ЄС. І в перші ж години після отримання я також передав її Майї Санду (президентці Молдови - ІФ-У). І це дуже важливо. І там є докази, що вони хотіли змінити керівництво держави", - уточнив Зеленський.

Він вважає, що враховуючи відсутність спільних кордонів Росії з Молдовою, "може бути висадка", тобто варто говорити про "атаку з Придністров'я, атаку Кишинева".

Водночас Зеленський не виключив того, що РФ може розпочати війну проти країн Балтії в разі ослаблення допомоги Україні з боку США і НАТО.

"І, якщо трапиться так, що Україна не витримає через ті чи інші думки, через ослаблення тієї чи іншої допомоги, Росія прийде до країн НАТО, вони прийдуть у Прибалтику, вони зайдуть і захоплять Прибалтику", - заявив президент України.

Теги: #рф #президент #напад #думка

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