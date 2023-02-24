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19:13 24.02.2023

За злочини треба буде відповідати - Зеленський про Путіна

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За злочини треба буде відповідати - Зеленський про Путіна

Лідеру РФ Володимиру Путіну потрібно відповісти в суді, перед законом, за злочини проти України, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Звичайно, головне - довести до кінця справу справедливості. Так не можна, вбиваючи таку кількість людей, насамперед цивільного населення. І не можна без відповіді закінчити, як говориться в деяких політичних пропозиціях, - давайте знайдемо вихід із ситуації. Що означає вихід? Що трапилося, коли вбито стількох людей, це ж лідер РФ, лідер великої країни, і вони мають бути відповідальні", - сказав Зеленський на пресконференції "Лютий. Рік незламності" в п'ятницю.

Глава держави наголосив, що "це не дитина, якій можна щось пробачити".

"Потім настає інший вік, коли потрібно за злочин відповідати. Відповідати перед законом, перед судом", - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що така кількість убитих українців - це трагедія, і за це потрібно відповідати.

Теги: #суд #путін #війна

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