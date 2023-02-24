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19:01 24.02.2023

Мені байдуже, що буде з Росією після її поразки - Зеленський

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Мені байдуже, що буде з Росією після її поразки - Зеленський

 Президент Володимир Зеленський висловив байдужість щодо майбутнього Росії у випадку її поразки у війні проти України.

"Багато країн справді почали говорити про те, а що буде (з Росією - ІФ-У) після поразки. Я вважаю, що інформаційно - це на користь України. Важливо, що віра держав, віра лідерів, а отже - суспільств, бо вони завжди спираються на атмосферу в суспільстві, у своїй державі. Тобто це нам сигнал, що більшість держав, принаймні Європи, вірять у перемогу України. Отже, в поразку Москви. Ну такий роблять висновок. І головне питання тоді, що буде із Росією. Чесно, мені байдуже. Чесно. Я вважаю, що вони мають свою державу, і вони мають думати про свою державу. Якби вони думали про свою державу, не було б війни", - сказав Зеленський на пресконференції у п'ятницю.

Глава Української держави зазначив, що якби росіяни думали про свободу слова у своїй країні, розвиток демократії, економічні реформи, "про своїх людей, щоб вони не були жебраками, то у них не було б рабства тощо, вони були б багатою державою, тому що від природи вони - багата держава".

"Але на все це потрібен час. Потрібно думати. Як зараз ми з вами працюємо, думаємо. Коли нам думати про окупацію якоїсь держави. Ми думаємо про себе: вижити, подолати, як ковід подолати ми думали, це був величезний виклик для всього світу. Тобто коли всі держави, адекватні, думають, що зробити для свого суспільства, хтось думає, що б таке ще зробити проти іншого, тому це їхнє питання, їхня історія, їхнє майбутнє, і я не думаю про це", - додав Зеленський.

Він наголосив, що необхідно "більше тиску, більше санкцій, більше ізоляції для Росії - і їхня еліта думатиме, що їм такого зробити всередині держави, щоб з їхньою новою політикою хтось хотів сісти за стіл".

"Ми зацікавлені у цьому", - додав президент.

Теги: #рф #майбутнє #зеленський

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