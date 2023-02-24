Японія відіграла важливу роль у "Великій сімці" - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Японія відіграла важливу роль у "Великій сімці".

"Японія зробила велику, повірте мені, підтримку Україні... Яку роль відіграла Італія в ЄС у якийсь момент, і яку роль відіграла Японія у "Великій сімці", я думаю, після завершення війни ми зможемо детальніше проговорити. Роль ця важлива і дуже потужна та позитивна, я за це дуже вдячний", - сказав Зеленський на пресконференції у п'ятницю.

Також президент повідомив, що декілька разів запрошував прем'єр-міністра Японії відвідати Україну, і він прийняв запрошення, а також що дипломатичними каналами також був запрошений до Японії.