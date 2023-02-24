Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом, подякував за підтримку

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, повідомляється на офіційному порталі президента України в п'ятницю.

Глава Української держави подякував лідеру Туреччини за слова підтримки в цей символічний для України день. "Ціную цей прояв підтримки в річницю російського повномасштабного вторгнення в Україну. Вдячні вам і всьому турецькому народові за допомогу, яку ми відчували весь цей час. Цю підтримку ми завжди пам’ятатимемо", - наводить пресслужба слова Зеленського.

Окремо він подякував Реджепу Таїпу Ердогану за підтримку Туреччиною резолюції ООН щодо сталого миру в Україні, а також Формули миру.

Президент Туреччини, зі свого боку, висловив подяку за надану Україною допомогу в подоланні наслідків руйнівних землетрусів. Зеленський ще раз висловив співчуття Реджепу Таїпу Ердогану й усьому турецькому народу у зв'язку з трагедією.

"Народ України стоїть пліч-о-пліч із турецьким у цю лиху годину. Ми й надалі готові надавати всю можливу допомогу Туреччині та її народу", - наголосив глава Української держави.

Під час розмови сторони висловили зацікавленість у продовженні Чорноморської зернової ініціативи.