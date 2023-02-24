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18:12 24.02.2023

Зеленський хотів би провести саміт країн Латинської Америки та України

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Зеленський хотів би провести саміт країн Латинської Америки та України

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що хотів би провести саміт країн Латинської Америки та України для донесення своєї позиції щодо Формули миру.

"Латинська Америка дуже важлива, я дуже хотів би зробити конференцію, хотів би зробити зустріч, саміт країн Латинської Америки та України", - сказав Зеленський на пресконференції в п'ятницю.

Він зазначив, що йому важко виїжджати з країни, але саме на таку зустріч він поїхав би.

"Я зміг би їм донести, їхнім медіа, їхньому суспільству (позицію України про війну з Росією – ІФ-У)", - наголосив Зеленський.

Президент також зазначив, що Україні необхідно робити кроки назустріч країнам Африканського континенту.

"Ми дуже погано працювали багато років, ми не звертали уваги - це велика помилка. Тому прийнято спеціальну програму розширення посольської присутності в регіоні", - додав він.

Зеленський знову наголосив, що Україна хотіла б залучити і Індію, і Китай до Формули миру.

"Там є пункт фіксації та кінця війни, нам потрібні гарантії безпеки. Коли є виконання пунктів - тоді є і повага до людей, до українців", - сказав Зеленський.

Теги: #саміт #латинська_америка #зеленський

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