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16:01 24.02.2023

За рік війни в Червоному Хресті України з'явилися нові напрями - Доценко

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За рік війни в Червоному Хресті України з'явилися нові напрями - Доценко

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) за рік повномасштабної агресії Російської Федерації проти України розширило за рахунок нових напрямів сферу своєї діяльності, повідомив генеральний директор національного комітету ТЧХУ Максим Доценко.

"Минулого року Червоний Хрест України започаткував нові напрями діяльності, серед яких - будівництво. Завдяки програмі будівництва прихистків тимчасове житло на сьогодні мають близько тисячі людей у Львівській та Чернігівській областях...", - наводить слова Доценка офіційна сторінка ТЧХУ у фейсбуці у п'ятницю.

Він зазначив, що ТЧХУ передало громадам Донецької, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Київської областей 16 тис. буржуйок, відремонтувало понад 4 тис. кв. м віконних конструкцій, надало генератори для потреб 35 вокзалів і 20 лікарень.

"Крім цього, відновлено понад 2 тис. м високовольтних ліній електропередач у Київській області, закуплено та передано громадам для відновлення 15 км тролейбусних ліній у Чернігові", - розповів Доценко.

За його словами, ТЧХУ, зокрема, реалізує проєкти з грошової підтримки постраждалим від війни громадянам. Ідеться про виплати людям, які проживають на деокупованих територіях, - по 1200 грн одноразової допомоги - і виплати в межах програми "Прихисток", що реалізується спільно з державою і передбачає виплати по 900 грн щомісяця тим, хто прихистив у себе тимчасово переміщену особу.

Доценко нагадав, що за рік ТЧХУ надало допомогу понад 10 млн українських громадян.

"Рік тому розпочалося повномасштабне вторгнення (Росії - ІФ-У) на територію України. Мільйони людей втратили своїх рідних, близьких, будинки. Мільйони стали переселенцями і починають життя з початку. З кожним днем гуманітарна криза в Україні збільшувалася. І в цій непростій ситуації Червоний Хрест України максимально акумулював усі можливі ресурси для підтримки української нації. Незважаючи на постійні обстріли та пошкоджену інфраструктуру, нам вдалося допомогти понад 10 млн українців. Завдяки потужній роботі команди 24/7 ми змогли забезпечити найуразливіші верстви населення речами першої необхідності, бути там, де наша допомога потрібна як ніколи", - наголосив Доценко.

 

Теги: #тчху #доценко

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