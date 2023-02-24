Держдепартамент США оголосив про виділення $7 млн на захист культурної спадщини в Україні - Ткаченко

Державний департамент США оголосив про виділення $7 млн на захист культурної спадщини в Україні, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Кошти будуть спрямовані на декілька напрямків. Перш за все це фіксація руйнувань культурної спадщини та створення цифрової мапи. Друге - допомога в консервації та частковій реставрації будівель, які постраждали після війни", - написав Ткаченко в телеграм-каналі.

За його словами, третій напрям - розбудова національної системи захисту культурної спадщини, зокрема розроблення нормативних документів та створення цифрових реєстрів, а також забезпечення закладів необхідним обладнанням.