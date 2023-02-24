Події

10:28 24.02.2023

Окупанти вночі продовжили обстрілювати Донеччину, за добу загинуло 2 жителів, поранено 7 - голова обладміністрації

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Окупанти вночі продовжили обстрілювати Донеччину, за добу загинуло 2 жителів, поранено 7 - голова обладміністрації

Двоє мирних жителів Донецької області загинули і ще семеро дістали поранень унаслідок обстрілів із боку російських окупантів за минулу добу, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в п'ятницю вранці.

"На горлівському напрямку одна людина загинула й одна поранена в Іванівському Бахмутської ТГ; є поранений і в Бахмуті. У Костянтинівській ТГ поранено людину в Діліївці, пошкоджено чотири будинки в Миколаївці. У Часовому Яру пошкоджено будинок. У Соледарській ТГ пошкоджено два будинки у Федорівці, два будинки та дві адмінбудівлі у Васюківці. На лисичанському напрямку під обстрілами Званівка та Сіверська ТГ - у Сіверську одна людина поранена", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

Уночі окупанти завдали ударів по Слов'янську та Святогірську. За словами голови обладміністрації, у цих містах є пошкодження, але постраждалих немає.

"На донецькому напрямку без жертв. Уночі тривали інтенсивні обстріли Мар'їнської ТГ: Мар'їнки, Красногорівки, Георгіївки та Максимільянівки, також відбулися обстріли Курахового та Курахівки", - розповів Кириленко.

 

Теги: #обстріли #донецька_область

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