Єдиною причиною агресії РФ стали неоімперські амбіції та експансіонізм російського керівництва - МЗС України

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року стало продовженням злочину агресії, який Росія чинить проти України від лютого 2014 року, коли вона тимчасово окупувала Автономну Республіку Крим, місто Севастополь та окремі регіони в Донецькій і Луганській областях України, заявило Міністерство закордонних справ України в день роковин початку повномасштабного військового вторгнення.

"Своїми злочинними діями Росія грубо порушила Статут ООН, фундаментальні норми й принципи міжнародного права, низку двосторонніх і багатосторонніх договорів. Уже рік, як Україна захищає себе та увесь демократичний світ від російського неоколоніалізму, щоденно віддаючи життя своїх найкращих синів і дочок за свободу, демократію та верховенство права", - наголошено в заяві, оприлюдненій пресслужбою міністерства.

Зазначено, що єдиною причиною неспровокованої агресії РФ стали неоімперські амбіції та експансіонізм російського керівництва в рамках спроб відродити "російську імперію" шляхом захоплення земель сусідніх країн.

"У Кремлі розраховували, що для захоплення України знадобиться кілька днів, а український народ зустрічатиме російських окупантів хлібом і сіллю. У здатність України захистити себе не вірили рік тому, на жаль, деякі інші країни. Завдяки відданості українського народу принципам свободи, справедливості та власної гідності, Україна вистояла і не лише зупинила російську навалу, а й успішно стримує її вже багато місяців, здійснюючи успішні контрнаступи, у результаті яких було звільнено близько половини окупованих у 2022 році російськими військами українських територій. На своє звільнення очікують тимчасово окуповані Росією частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також Автономна Республіка Крим та місто Севастополь", - зазначили в міністерстві.

За 365 днів масштабної війни, розв'язаної проти України, Російська Федерація як держава-агресор, держава-терорист та порушник міжнародного права, використовуючи безпідставні звинувачення, принесла в Україну смерть та страждання. Загарбницька війна російського режиму, що триває, зруйнувала життя мільйонів українців, зрівнявши із землею їхні рідні домівки та змусивши їх шукати безпеку та притулок в інших регіонах України та за її межами. Через постійні ракетно-артилерійські обстріли та руйнування українських міст і сіл, об'єктів цивільної енергетичної і транспортної інфраструктури, житлових та пологових будинків, дитячих садків та шкіл, стадіонів і лікарень, театрів та музеїв, промислових об'єктів, сотні тисяч українців мають проблеми з електро-, водо- і теплозабезпеченням, а економіка України зазнала величезного удару, втративши понад 30% річного ВВП. Такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, зокрема четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, наголошують у МЗС України.

Крім того, захопленням Чорнобильської атомної електростанції та окупацією Запорізької атомної електростанції, яка триває, Росія свідомо порушила чинні стандарти ядерної та радіаційної безпеки, поставила світ на межу нової ядерної катастрофи.

"Дії РФ на тимчасово окупованих українських територіях, проведення нікчемних референдумів про їх приєднання до РФ і спроба їх анексії, знищення української культури та мови, розграбування музейних фондів, насильницьке вивезення десятків тисяч дітей і примусова паспортизація є нічим іншим, як геноцидом українського народу", - наголосили в міністерстві.

МЗС України подякувало всім міжнародним партнерам, які виступили на підтримку України, надаючи безпрецедентні обсяги військової, фінансової, політичної, правової, гуманітарної та енергетичної допомоги, застосовуючи найпотужніші економічні санкції проти держави-агресора, працюючи над створенням Спеціального міжнародного трибуналу для покарання вищого політичного та військового керівництва Росії за злочин агресії проти України та сприяючи роботі Міжнародного кримінального суду задля для розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду.

"На цьому переломному етапі війни закликаємо наших міжнародних партнерів подвоїти всебічну та критично необхідну підтримку Україні задля пришвидшення перемоги України. Критично важливою є подальша консолідація зусиль навколо Формули миру президента України Володимира Зеленського, втілення якої дасть змогу забезпечити справедливий і довготривалий мир в Україні та не допустить повторення подібної агресії в майбутньому", - наголошується в заяві.

Зазначено також, що незмінними передумовами для настання миру мають стати повне виведення російських військ із території України, відновлення її міжнародно визнаних кордонів, виплата репарацій за всю заподіяну шкоду, спричинену збройною агресією Росії, та притягнення до міжнародно-кримінальної відповідальності тих, хто віддавав злочинні накази, та тих, хто їх виконував.

"Україна продовжить рухатися до перемоги над російською агресією, а також продовжить рух до повноправного членства в ЄС і НАТО", - резюмували в міністерстві.