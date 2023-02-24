Події

09:19 24.02.2023

Дев'ятеро людей постраждало на Харківщині за добу внаслідок ворожих обстрілів - голова ОВА

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Дев'ятеро людей постраждало на Харківщині за добу внаслідок ворожих обстрілів - голова ОВА

Минулої доби російські окупаційні війська масовано обстрілювали прикордонні населені пункти в Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області, є поранені серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Протягом дня ворог масовано обстрілював Куп'янськ і навколишні села. У Куп'янську поранення зазнали дві жінки (54, 61 рік) і чоловік (43 роки). У Куп'янському районі поранення протягом доби отримали чотири чоловіки (49, 68, 72 і 73 років). Усі вони госпіталізовані та отримують медичну допомогу", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Крім того, унаслідок ракетного удару, завданого окупантами С-300 по адміністративній будівлі в Дворічній, постраждали дві людини (чоловік і жінка). Під час аварійно-рятувальних робіт (за наявною інформацією під завалами будівлі перебували дві жінки) ЗС РФ повторно обстріляли Дворічну. Було пошкоджено щонайменше чотири автомобілі ДСНС. Через ризик для життя рятувальників роботу з розбирання завалів було призупинено.

У Куп'янську унаслідок ворожих обстрілів зруйновано чотири житлові будинки, в однойменному районі пошкоджено будинки та господарські споруди, сталися пожежі.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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