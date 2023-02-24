Події

09:03 24.02.2023

Залужний у роковини вторгнення РФ: Основа нашої стійкості - люди

1 хв читати
Залужний у роковини вторгнення РФ: Основа нашої стійкості - люди

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що основою української стійкості є люди, і висловив подяку силам оборони.

"Основа нашої стійкості - люди. Звичайні люди. Звичайні Герої. Серед нас. З нами в строю. Це люди, які взяли до рук зброю, щоб захистити своїх рідних, свої оселі і свою державу від ворожої неспровокованої та невиправданої агресії. Це люди, які зараз, у цю хвилину, бʼють окупанта, тримають позиції, мерзнуть в холодній, але рідній землі, рятують життя побратимам, допомагають війську всім, чим тільки можна допомогти", - написав Залужний у фейсбук.

Головнокомандувач подякував усім українцям, і заявив, що за девʼять років війни ми стали міцнішими за бетон і сталь, бо памʼятаємо приклади незламності оборонців ДАПу й Азовсталі.

"Усім, хто служить у лавах Збройних сил та інших складових сил оборони України, - повага і глибока вдячність. Усім, хто допомагає, підтримує, вірить - низький уклін. Усім полеглим за свободу - Вічна Пам'ять і шана. Ми вистоїмо. І переможемо!", - підсумував він.

Джерело: https://www.facebook.com/watch/?v=3512775239005912

 

 

Теги: #війна #роковини #залужний

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:21 24.02.2023
РФ готує операції під чужим прапором на кордоні Чернігівської області та в Молдові - ISW

РФ готує операції під чужим прапором на кордоні Чернігівської області та в Молдові - ISW

10:08 24.02.2023
Єдиною причиною агресії РФ стали неоімперські амбіції та експансіонізм російського керівництва - МЗС України

Єдиною причиною агресії РФ стали неоімперські амбіції та експансіонізм російського керівництва - МЗС України

09:34 24.02.2023
Унаслідок агресії РФ в Україні загинула 461 дитина, 927 поранено - Офіс генпрокурора

Унаслідок агресії РФ в Україні загинула 461 дитина, 927 поранено - Офіс генпрокурора

08:57 24.02.2023
Зеленський у роковини широкомасштабної війни: Головний результат - ми вистояли

Зеленський у роковини широкомасштабної війни: Головний результат - ми вистояли

08:48 24.02.2023
Резніков у роковини вторгнення РФ: Ми вступаємо в новий період, із новим завданням - перемогти

Резніков у роковини вторгнення РФ: Ми вступаємо в новий період, із новим завданням - перемогти

08:27 24.02.2023
Шкарлет у роковини повномасштабного вторгнення РФ: пишаюся бути частиною української освітньої родини

Шкарлет у роковини повномасштабного вторгнення РФ: пишаюся бути частиною української освітньої родини

08:19 24.02.2023
Ситуація на сході важка, але робимо все, щоб вистояти - Зеленський

Ситуація на сході важка, але робимо все, щоб вистояти - Зеленський

07:48 24.02.2023
Окупанти відключають інтернет у Луганській області

Окупанти відключають інтернет у Луганській області

07:45 24.02.2023
Зеленський: 24 лютого мільйони з нас зробили вибір між білим і синьо-жовтим прапором

Зеленський: 24 лютого мільйони з нас зробили вибір між білим і синьо-жовтим прапором

21:05 23.02.2023
"Укргідроенерго" втратило з початку війни з Росією 1500 МВт потужності

"Укргідроенерго" втратило з початку війни з Росією 1500 МВт потужності

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський у роковини широкомасштабної війни: Головний результат - ми вистояли

За добу ЗС України знищили 970 окупантів, 13 танків, 11 артсистем, 3 одиниці РСЗВ і 4 БПЛА

Ситуація на сході важка, але робимо все, щоб вистояти - Зеленський

Зеленський подякував за підтримку резолюції ГА ООН "Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні"

Зеленський: 24 лютого мільйони з нас зробили вибір між білим і синьо-жовтим прапором

ОСТАННЄ

Окупанти вночі продовжили обстрілювати Донеччину, за добу загинуло 2 жителів, поранено 7 - голова обладміністрації

Окупанти знову обстріляли лікарню в Херсоні, постраждалих немає - обладміністрація

Прогноз погоди на вихідні 25–26 лютого: кінець зими буде теплим

На північ від Києва в п'ятницю буде чутно вибухи, працюють сапери - військова адміністрація

Дев'ятеро людей постраждало на Харківщині за добу внаслідок ворожих обстрілів - голова ОВА

Одна людина загинула, ще троє поранені внаслідок російських обстрілів Херсонської області за добу

Польща висилає білоруського військового аташе

США на зустрічі G7 оголосять про нові санкції проти Росії

За добу ворог обстріляв п’ять громад у Сумській області

За добу ЗС України знищили 970 окупантів, 13 танків, 11 артсистем, 3 одиниці РСЗВ і 4 БПЛА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА