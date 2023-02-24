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08:57 24.02.2023

Зеленський у роковини широкомасштабної війни: Головний результат - ми вистояли

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Зеленський у роковини широкомасштабної війни: Головний результат - ми вистояли

Президент України Володимир Зеленський назвав головним результатом року, що минув від дня широкомасштабного вторгнення Росії, те, що Україна вистояла.

"Його головний результат - ми вистояли. Ми не зазнали поразки. І зробимо все, щоб цього року здобути перемогу!" - сказав він у відеозверненні в п'ятницю.

Війна змінила долю багатьох сімей, змінила звичаї та традиції. Раніше дідусі розповідали онукам, як били нацистів. Тепер онуки розповідають дідусям, як б'ють рашистів", - сказав він.

"Дев’ять років тому сусід став агресором. Рік тому агресор став катом, мародером і терористом. Ми не маємо сумніву, що вони понесуть відповідальність. Ми не маємо сумніву в тому, що на нас чекає перемога", - заявив Зеленський.

Він назвав день 24 лютого 2022 року "найдовшим днем нашого життя" і "найважчим днем нашої новітньої історії". "Ми прокинулися рано і відтоді не засинаємо", - сказав він.

Він звернувся до громадян, які перебувають в окупації. "Я хочу зараз звернутися до тих, хто все ще чекає. До наших громадян, які зараз перебувають у тимчасовій окупації. Україна не залишила вас, не забула про вас, не відмовилася від вас. Так чи інакше ми звільнимо всі наші землі. Ми зробимо все, щоб Україна повернулась. А всім, хто зараз вимушено перебуває за кордоном: ми зробимо все, щоб ви повернулися до України. Щоб це стало можливим", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що "Україна здивувала світ. Україна надихнула світ. Україна об’єднала світ. На доказ можна сказати тисячі слів, але достатньо кількох. HIMARS, Patriot, Abrams, IRIS-T, Challenger, NASAMS, Leopard", - зазначив Зеленський.

"Я дякую всім нашим партнерам, союзникам і друзям, які стоять пліч-о-пліч із нами весь рік. Я радий, що міжнародна антипутінська коаліція зросла настільки, що потребує окремого звернення. Я зроблю його незабаром", - сказав він.

За його словами, "головна емоція, яку ми відчуваємо, думаючи про Україну - це гордість. За кожного українця, кожну українку. Гордість за нас. Ми стали одним великим військом".

"Це був рік стійкості. Рік небайдужості. Рік мужності. Рік болю. Рік надії. Рік витримки. Рік єдності. Рік незламності. Лютий рік незламності", - сказав глава держави.

 

 

Теги: #війна #роковини #зеленський

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