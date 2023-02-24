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07:17 24.02.2023

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію "Принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй, що лежать в основі досягнень всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні"

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Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію "Принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй, що лежать в основі досягнень всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні"

Генеральна Асамблея ООН проголосувала за резолюцію "Принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй, які лежать в основі досягнень всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні", проєкт якої був внесений 57 країнами, включно з Україною.

141 країна проголосувала за проєкт, проти - 7, 32 утрималися. Проголосували проти КНДР, Еритрея, Білорусь, Малі, Нікарагуа, Росія та Сирія. Утрималися, серед інших - Китай, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Пакистан, Південна Африка, Таджикистан, Узбекистан. Азербайджан не брав участі.

Згідно з резолюцією, Генеральна Асамблея "знову заявляє про свою вимогу, щоб Російська Федерація негайно, повністю та беззастережно вивела всі свої збройні сили з території України до її міжнародних визнаних кордонів і вимагає припинення бойових дій".

Резолюція також вимагає "негайного припинення нападів на критично важливу інфраструктуру України та будь -яких навмисних нападів на цивільні заклади, включно з житловими будівлями, школами та лікарнями".

Генеральна Асамблея, йдеться в тексті, "особливо зазначає необхідність забезпечення притягнення до відповідальності за вчинені на території України злочини за міжнародним законодавством шляхом проведення належного, справедливого та незалежного розслідування і здійснення судового переслідування на національному чи міжнародному рівні та забезпечення відновлення справедливості для всіх жертв та запобігання майбутнім злочинам".

Генасамблея, ідеться в тексті, також "підтверджує свою прихильність суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з її територіальними водами".

Згідно з текстом Генасамблея "наголошує на необхідності якнайшвидшого досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні відповідно до принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй; відзначає й рішуче підтримує зусилля Генерального секретаря та держав-членів зі сприяння встановлення всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні відповідно до Статуту, включно з принципами суверенної рівності та територіальної цілісності держав; закликає держави-члени та міжнародні організації до забезпечення всеохоплюючого, справедливого і міцного миру в Україні, зокрема, відповідно до принципів Статуту; закликає держави-члени та міжнародні організації подвоїти підтримку дипломатичних зусиль щодо досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні відповідно до Статуту".

 

 

Теги: #оон #резолюція

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