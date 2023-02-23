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21:50 23.02.2023

"Укренерго" на п'ятницю знову відмовилася від лімітів споживання е/е через відсутність дефіциту потужності

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"Укренерго" на п'ятницю знову відмовилася від лімітів споживання е/е через відсутність дефіциту потужності

Оператори системи розподілу (ОСР) анонсують на п'ятницю, 24 лютого, тринадцятий день поспіль безлімітного споживання електроенергії та відсутності графіків погодинних відключень.

"НЕК "Укренерго" на завтра не встановила ліміт споживання електроенергії на Прикарпатті. Графіки погодинних відключень можуть бути застосовані лише у разі загрози масованих обстрілів або різкого зростання дефіциту потужності в енергосистемі", - пояснило на своїй фейсбук-сторінці "Прикарпаттяобленерго".

Про відсутність лімітів і погодинних графіків відключень також повідомили на вечір четверга у соцмережах оператори Запорізької, Волинської, Полтавської, Чернівецької, Закарпатської, Київської, Дніпропетровської, Одеської областей та Києва.

ДТЕК щодо Одеси та Одеського району уточнив, що там, як і раніше, діятимуть графіки стабілізаційних відключень через мережеві обмеження.

При цьому обленерго закликають абонентів не забувати про економію е/е, щоб уникнути зростання споживання, яке може спричинити необхідність застосування обмежень.

Деякі оператори, зокрема, "Миколаївобленерго", пояснюють, що зараз без світла споживачі залишаються або в результаті погодних умов, або через бойові дії.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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