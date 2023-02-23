Політолог Єрмолаєв: "Не співпрацював із Медведчуком і вважаю його зрадником України"

Український політолог Андрій Єрмолаєв заперечує будь-яку співпрацю з Віктором Медведчуком.

"Я ніколи не спілкувався, а тим більше – не співпрацював із Медведчуком, вважав і вважаю його зрадником України", - написав він у телеграм-каналі Центру "Софія".

Раніше про можливе співробітництво Медведчука з Єрмолаєвим повідомив в інтерв'ю "Українській правді" начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов.

"Кирило Буданов - відомий воєначальник, має заслужений авторитет і повагу з боку українського суспільства. Водночас, в інтерв’ю міститься інформація стосовно моєї персоналії, яка, на моє глибоке переконання, не відповідає дійсності, можливо - є наслідком неперевіреності чи навіть - зманіпульована ззовні", - написав Єрмолаєв.

"Всі місяці військової агресії Росії проти України я проживав і працював у Києві, мої погляди і позиція відображені в ефірах телебачення та ютуб-каналів. Я готовий до діалогу та швидкого розв’язання тих непорозумінь, які виникли. Люблю Україну. Живу в Україні і працюю заради перемоги України і майбутнього миру", - написав також він.