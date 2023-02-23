Відстань для нас уже не має значення – Данілов про вибухи в Маріуполі

Українські війська будуть бити по терористах на різних відстанях, сказав у четвер в ефірі телемарафону секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій ДанІлов.

Відповідаючи на запитання про нещодавні вибухи в Маріуполі, Данілов сказав: "Наші військові знищують російських терористів, які вдерлися до нашого міста Маріуполя. Це наша територія і ми битимемо по окупантах, поки вони звідти не підуть. І відстань для нас уже значення не має – чи це 100 км, чи 150 км, чи трохи більше", - сказав він.