Події

16:15 23.02.2023

Тиснути на Україну з пропозицією розпочати мирні переговори не має сенсу - Зеленський

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Тиснути на Україну з пропозицією розпочати мирні переговори не має сенсу - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тиск на Україну з пропозицією розпочати мирні переговори не має сенсу.

"Тиск на нас був більший до війни. А після початку вторгнення всім зрозуміло, що Росія - не держава, а терористична організація, яка прийшла вбивати й захоплювати території. Усі зрозуміли, що стоїть питання про знищення України та всього українського", - сказав президент України в четвер на пресконференції в Києві після переговорів із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

За його словами, "тиснути на нас неможливо". "Чи хоче хтось? Так. Але ці люди менше говорять вголос, і це прекрасно, вони більше розуміють, із ким вони раніше мали діалог", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що метою Росії є захоплення території України. "Знову порушується тема історичних кордонів. Це свідчить про те, що вони хочуть захопити й шукають виправдання цим захопленням", - сказав президент.

"Немає сенсу тиснути на Україну. Тому що інакше Росія прийде в Європу тиснути на Європу", - наголосив Зеленський.

Теги: #рф #тиск #зеленський

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