Суд заарештував майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд грн

Суд заарештував майно Оксани Марченко, дружини Віктора Медведчука, підозрюваної у фінансуванні російських окупаційних угруповань, повідомляє Служба безпеки України.

"За матеріалами Служби безпеки суд арештував майно Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Загальна вартість арештованих активів становить більше ніж 5,6 млрд грн", - ідеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в четвер.

Згідно з повідомленням, рішення суду стосується пакетів по 14% акцій у двох обленерго і понад 4% - у третьому, якими Марченко володіє через п'ять офшорних компаній.

Також накладено арешт на дві земельні ділянки, чотири житлові будинки в Києві та в Криму, а також на 10 автомобілів, що належать фігурантці, інформує служба.

"Крім того, арештовано активи Марченко у 18 інвестиційних, агропромислових, телекомунікаційних та інших підприємствах. Серед них – київські компанії "Терра-Інвест", "Укркапітал" і "Спорт-Тур", які дружина Медведчука використовувала для проведення підривної діяльності проти України", - інформує СБУ, уточнюючи, що "саме вони (ці компанії - ІФ-У) заснували фірму за законами Росії, через яку Марченко переказувала мільйонні суми на рахунки росгвардії та МВС Росії в окупованому Криму, а також сплачувала "податки" в російський бюджет".

Раніше повідомлялося, що слідчі СБУ повідомили Марченко та голові афілійованої кримської фірми про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

За цією статтею також повідомлено про підозру топменеджеру "Укркапіталу" і "Спорт-Туру". Зловмисника затримано, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як наголошується в повідомленні СБУ, злочин, у якому підозрюють Марченко та менеджерів причетних компаній, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна. Арешт активів забезпечить можливість конфіскації за рішенням суду та убезпечить майно від перереєстрації на інших осіб.

Розслідування триває.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники Управління СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.