Події

12:32 23.02.2023

СБУ затримала в Донецькій області колишніх чиновників "Укрзалізниці", які працювали на ворога

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СБУ затримала в Донецькій області колишніх чиновників "Укрзалізниці", які працювали на ворога

Служба безпеки України викрила в Лимані Донецької області колишніх чиновників "Укрзалізниці", які ремонтували російські військові ешелони.

"Служба безпеки затримала ще двох поплічників рашистів у результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Донецької області. Зловмисниками виявилися двоє колишніх посадовців місцевого підрозділу "Укрзалізниці", які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників", - повідомляє українська спецслужба в четвер.

За інформацією СБУ, під час захоплення Лимана зловмисники добровільно пішли на співпрацю з ворогом, за що отримали призначення до складу окупаційної адміністрації.

"Встановлено, що один із колаборантів очолив дорожні електромеханічні майстерні у створеній агресором "дирекції інфраструктури залізниці "ДНР". Інший став його підлеглим і виконував функції "головного інженера". Разом вони мали забезпечувати справність залізничних об’єктів для перекидання особового складу, озброєння та боєприпасів окупаційних угруповань на східний фронт", - наголошується в повідомленні.

У СБУ уточнюють, що пособники ворога координували роботу дорожніх майстерень із відновлення електропідстанцій на залізничних сполученнях у захоплених районах Волновахи та Іловайська.

Після звільнення Лимана зловмисники намагалися уникнути правосуддя, однак співробітники СБУ встановили їх місцезнаходження та затримали.

Слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Теги: #укрзалізниця #колаборанти

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