Події

11:43 23.02.2023

Мета Кремля - захопити до літа й утримати Донецьку та Луганську області - Генштаб ЗСУ

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Мета Кремля - захопити до літа й утримати Донецьку та Луганську області - Генштаб ЗСУ

Стратегічна мета РФ - захопити найближчим часом й окупувати ключові населені пункти Донецької області, а до літа - захопити Донецьку і Луганську області, заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"Російські стратегічні цілі не змінилися - у найближчій перспективі Кремлю важливо захопити ключові населені пункти Донецької області, а надалі - захопити до літа й утримати Донецьку та Луганську області України", - сказав він на брифінгу в Military Media Center у четвер.

Теги: #рф #мета #війна

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