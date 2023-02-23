Мета Кремля - захопити до літа й утримати Донецьку та Луганську області - Генштаб ЗСУ

Стратегічна мета РФ - захопити найближчим часом й окупувати ключові населені пункти Донецької області, а до літа - захопити Донецьку і Луганську області, заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"Російські стратегічні цілі не змінилися - у найближчій перспективі Кремлю важливо захопити ключові населені пункти Донецької області, а надалі - захопити до літа й утримати Донецьку та Луганську області України", - сказав він на брифінгу в Military Media Center у четвер.