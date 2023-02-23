До роковин вторгнення РФ в Україну відбудуться виставки, присвячені українським захисникам, та арттур швейцарського художника зі світловим шоу

До роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбудуться виставки, присвячені українським захисникам, а також арттур швейцарського художника Геррі Гофштеттера зі світловим шоу, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Насичені емоціями та подіями дні до річниці початку великої війни. Заклади, колективи, режисери, медіа готують свої проєкти та презентації до 24 лютого", - написав Ткаченко в телеграм-каналі.

Зокрема, за словами міністра, 22 лютого в Музеї війни відкрилася виставка "Захисники", присвячена українським воїнам.

Крім того, 22 лютого розпочав світловий тур швейцарський художник Геррі Гофштеттер, який із 22 до 27 лютого в межах арттуру містами України "Вшанування пам'яті. Світло для надії" підсвітить будівлі та пам'ятники до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У Національному музеї історії України 24 лютого відкриється виставка "Азовсталь: нові сенси", присвячена одному з найпотужніших символів героїзму і незламності російсько-української війни.