Голова ГУР Буданов очікує напередодні 24 лютого "невеликого ракетного удару", "ми це пережили вже понад 20 разів"

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов напередодні роковин початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 23-24 лютого очікує "невеликого ракетного удару".

"Нічого незвичайного не буде. Звичайні спроби... Планується невеликий ракетний удар. 23-24 – у них дві дати. Повірте мені, ми таке пережили вже понад 20 разів", - сказав він в інтерв'ю "Українській правді", оприлюдненому у четвер.

За словами Буданова, навесні очікується дуже багато подій, які будуть визначними у цій війні: росіяни спробують до 31 березня вийти на адмінмежі Донецької та Луганської областей, Україна планує контрнаступ. Росія готується до "виконання завдання номер один. Тобто до 31.03.2023 – це черговий дедлайн – вийти на адмінмежі Донецької та Луганської областей", - сказав Буданов.

За оцінкою Буданова, РФ прагне якнайшвидше закінчити цю війну. "Росія всіляко намагається, наскільки можливо швидше закінчити війну. Але їх військовий блок все ще намагається довести, що "ми зможемо, давайте вже обмежимося Донецькою і Луганською областями, але ми точно це зробимо, і зупиняємо". Там є певна кількість людей, які вважають, що затягування конфлікту йде на руку Росії. А є певна кількість людей, яка вважає, що це йде на руку Україні", - сказав голова ГУР.

Водночас Буданов визнає, що й у РФ є люди, які адекватно оцінюють обстановку. "Там теж є недурні хлопці і дівчата. І вони чітко розуміють, що часу немає ні в кого. Чим довше це буде тривати, тим більше й швидше прийде повна руйнація і збройних сил, і економіки", - наголосив Буданов.

За його словами, в оточенні Путіна є агенти ГУР. "Оскільки ситуація в РФ погіршується щодня, то знаходити людей, які йдуть на співпрацю, стає легшим".

Відповідаючи на запитання про роль Пригожина, його публічний конфлікт із міністром оборони Шойгу та начальником Генштабу Герасимовим, Буданов сказав, що цей конфлікт "нам точно в плюс. Чим більше буде сварок та серйозних конфліктів у них усередині системи, тим швидше прийде наша перемога".

Коментуючи запитання про роль Дениса Кірєєва, який брав участь у переговорному процесі на початку війни (згодом його знайшли застреленим – ІФ-У), Буданов сказав: "Я вже публічно відповів на всі запитання. Можу лише сказати, що все на стадії розслідування. Давайте дочекаємося результатів. Єдине, що можу сказати, що інформаційний сплеск відбувся. Це гарантія того, що розслідування колись закінчиться, бо поховати його неможливо", - додав він.

За словами Буданова, у них відбулася розмова з главою СБУ Василем Малюком з обговоренням кейса Кірєєва: "Домовилися не розпалювати ворожнечу серед наших служб - нам є чим займатися".

Резюмуючи, Буданов підтвердив свою думку про те, що "всі шанси для закінчення війни нашою перемогою з поверненням всіх наших кордонів зразка 91-го року у нас є. Це мої думки й оцінки. Від них я нікуди не відходжу".