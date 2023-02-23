Російські окупанти, ймовірно, готують провокації на кордоні з Чернігівською областю у роковини повномасштабного вторгнення – ОК "Північ"

Російські окупанти у роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну готують можливі провокації на кордоні країни-агресора з Чернігівською областю, повідомляє Оперативне командування ЗСУ "Північ".

"Окупанти готують можливі провокації до річниці повномасштабного наступу, скоріш за все, метою є звинувачення українських захисників в порушенні територіальної цілісності. Про це свідчать дані розвідки, де зафіксований рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю без знаків розпізнавання та живою силою, що була одягнена у піксель, схожий на форму Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Сили оборони Сіверщини тримають ситуацію під контролем і, на відміну від військ противника, ніколи не вдавалися до провокацій і не мають такої мети.

"Кожен воїн дотримується загальноприйнятих правил ведення війни, не посягаючи на чужі території, а виключно захищає рідну землю від нахабного та підступного ворога", - підсумували в ОК.