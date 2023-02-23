Події

08:02 23.02.2023

Втрати РФ за добу склали майже 800 одиниць о/с, 16 танків і 7 артсистем

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Втрати РФ за добу склали майже 800 одиниць о/с, 16 танків і 7 артсистем

Втрати РФ за добу склали майже 800 одиниць особового складу, 16 танків та 7 артилерійських систем, повідомляє Генеральний штаб України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02.23 орієнтовно склали особового складу - близько 145 850 (+790) осіб ліквідовано, танків - 3350 (+16) од., бойових броньованих машин ‒ 6593 (+24) од, артилерійських систем – 2352 (+7) од, РСЗВ – 471 (+0) од., засоби ППО ‒ 244 (+1) од., літаків – 299 (+0) од., вертольотів – 287 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2029 (+3), крилаті ракети – 873 (+0), кораблі/катери – 18 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 5215 (+3) од., спеціальна техніка – 228 (+2)", - йдеться у повідомленні.

Дані уточнюються.

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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