Події

07:29 23.02.2023

Американська EQT передала АТ "Укргазвидобування" обладнання для відновлення видобутку вуглеводнів

2 хв читати

EQT Corporation, найбільший незалежний видобувач газу в США, безкоштовно передав АТ "Укргазвидобування" ("УГВ") виробниче обладнання для видобутку газу та рідких вуглеводнів, повідомила пресслужба компанії у середу.

Отримане обладнання буде використано для відновлення пошкодженої нафтогазовидобувної інфраструктури, а також підтримки стабільності виробничих процесів в умовах війни.

За словами голови "Укргазвидобування" Олега Толмачова, отримане обладнання дозволить компанії швидше та у великих обсягах відновлювати пошкоджені об'єкти, а також впроваджувати необхідні виробничі проєкти.

"Повномасштабна війна призвела до пошкодження або повного руйнування десятків виробничих об'єктів "УГВ". Вона в рази ускладнила постачання необхідного обладнання та матеріалів для газовидобутку. Деякі види обладнання потребують спеціального виготовлення та недоступні на українському ринку, тому ми дуже вдячні нашим західним партнерам, які допомагають нам у подоланні цих проблем", - сказав він.

В "УГВ" зазначають, що EQT Corp. стала першою американською компанією, яка надала виробниче обладнання для видобутку газу в Україні. Його постачання стало можливим завдяки підтримці уряду США, а також міністерства інфраструктури України.

"Забезпечення надійного енергопостачання є викликом не лише для України, а й для всього світу. Ми пишаємося можливістю підтримати наших колег в Україні в той час, коли вони безстрашно продовжують виконувати виробничі операції у найскладніших умовах", - наводяться у повідомленні слова президента та CEO EQT Corp. Тобі Райса.

Як повідомлялося, "Укргазвидобування", 100% акцій якого належать НАК "Нафтогаз України", у 2022 році видобуло 12,5 млрд куб. м природного газу (товарного), що на 3% менше, ніж у 2021 році. 2023 року компанія розраховує збільшити видобуток на 1 млрд куб. м.

EQT Corp веде видобуток природного газу в Аппалачському басейні на території штатів Пенсільванія, Західна Вірджинія та Огайо.

НАК "Нафтогаз України" належить 100% акцій "Укргазвидобування".

 

 

 

Теги: #енергетика #обладнання #угв

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:33 22.02.2023
Оператори мережі анонсують на четвер 12 день безлімітного споживання е/е

Оператори мережі анонсують на четвер 12 день безлімітного споживання е/е

11:20 22.02.2023
Завершилися ремонти декількох енергоблоків ТЕС, дефіцит потужності на середу відсутній – глава Міненерго

Завершилися ремонти декількох енергоблоків ТЕС, дефіцит потужності на середу відсутній – глава Міненерго

10:51 22.02.2023
Близько 140 населених пунктів у шести областях залишаються без е/е через негоду - "Укренерго"

Близько 140 населених пунктів у шести областях залишаються без е/е через негоду - "Укренерго"

23:42 21.02.2023
У нас хороші новини та результати в енергетиці – Зеленський

У нас хороші новини та результати в енергетиці – Зеленський

20:37 21.02.2023
Негода продовжує призводити до аварійних відключень світла

Негода продовжує призводити до аварійних відключень світла

16:54 21.02.2023
Дефіциту потужності в енергосистемі немає вже 10-й день поспіль і не прогнозується за відсутності нових атак - Шмигаль

Дефіциту потужності в енергосистемі немає вже 10-й день поспіль і не прогнозується за відсутності нових атак - Шмигаль

16:40 21.02.2023
Аварійні відключення е/е почалися на Київщині через негоду - "ДТЕК"

Аварійні відключення е/е почалися на Київщині через негоду - "ДТЕК"

15:27 21.02.2023
На Львівщині понад 100 населених пунктів знеструмлені повністю або частково через негоду - Львівобленерго

На Львівщині понад 100 населених пунктів знеструмлені повністю або частково через негоду - Львівобленерго

12:39 21.02.2023
"Метінвест" позитивно оцінює рішення уряду про надання можливості компаніям самостійно імпортувати е/е

"Метінвест" позитивно оцінює рішення уряду про надання можливості компаніям самостійно імпортувати е/е

12:23 21.02.2023
Енергосистема продовжує стабільно працювати з резервом потужності - глава Міненерго

Енергосистема продовжує стабільно працювати з резервом потужності - глава Міненерго

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Втрати РФ за добу склали майже 800 одиниць о/с, 16 танків і 7 артсистем

Результати формування бригад "Гвардії наступу" хороші

Українська "зернова ініціатива" може дати більше гарантій продовольчої безпеки

Зеленський у розмові із Сунаком: швидкість постачання військової допомоги сьогодні – успіх України на полі бою

Прем'єр Іспанії Санчес прибуде до Києва вранці у четвер

ОСТАННЄ

Втрати РФ за добу склали майже 800 одиниць о/с, 16 танків і 7 артсистем

Ворог продовжує обстрілювати Очаківську громаду Миколаївської області

На аеродромі у Запоріжжі незаконно демонтували близько 400 плит злітно-посадкової смуги

У Запоріжжі 23 лютого відновлять роботу міськелектротранспорту

Окупанти обстріляли шість громад Сумської області, є поранені та руйнування інфраструктури

Деякі підрозділи окупантів відмовляються надалі воювати після провалу контрнаступу під Вугледаром

ЗС України відбили близько 90 ворожих атак на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках за добу

23 лютого: Цей день в Україні та в світі

Швейцарія готує пакет гуманітарної допомоги Україні та Молдові на понад $150 мільйонів

Ініціатива "Стаємо сильнішими разом!" допоможе створенню комфортного середовища існування потерпілим від війни дітям

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА