Американська EQT передала АТ "Укргазвидобування" обладнання для відновлення видобутку вуглеводнів

EQT Corporation, найбільший незалежний видобувач газу в США, безкоштовно передав АТ "Укргазвидобування" ("УГВ") виробниче обладнання для видобутку газу та рідких вуглеводнів, повідомила пресслужба компанії у середу.

Отримане обладнання буде використано для відновлення пошкодженої нафтогазовидобувної інфраструктури, а також підтримки стабільності виробничих процесів в умовах війни.

За словами голови "Укргазвидобування" Олега Толмачова, отримане обладнання дозволить компанії швидше та у великих обсягах відновлювати пошкоджені об'єкти, а також впроваджувати необхідні виробничі проєкти.

"Повномасштабна війна призвела до пошкодження або повного руйнування десятків виробничих об'єктів "УГВ". Вона в рази ускладнила постачання необхідного обладнання та матеріалів для газовидобутку. Деякі види обладнання потребують спеціального виготовлення та недоступні на українському ринку, тому ми дуже вдячні нашим західним партнерам, які допомагають нам у подоланні цих проблем", - сказав він.

В "УГВ" зазначають, що EQT Corp. стала першою американською компанією, яка надала виробниче обладнання для видобутку газу в Україні. Його постачання стало можливим завдяки підтримці уряду США, а також міністерства інфраструктури України.

"Забезпечення надійного енергопостачання є викликом не лише для України, а й для всього світу. Ми пишаємося можливістю підтримати наших колег в Україні в той час, коли вони безстрашно продовжують виконувати виробничі операції у найскладніших умовах", - наводяться у повідомленні слова президента та CEO EQT Corp. Тобі Райса.

Як повідомлялося, "Укргазвидобування", 100% акцій якого належать НАК "Нафтогаз України", у 2022 році видобуло 12,5 млрд куб. м природного газу (товарного), що на 3% менше, ніж у 2021 році. 2023 року компанія розраховує збільшити видобуток на 1 млрд куб. м.

EQT Corp веде видобуток природного газу в Аппалачському басейні на території штатів Пенсільванія, Західна Вірджинія та Огайо.

НАК "Нафтогаз України" належить 100% акцій "Укргазвидобування".