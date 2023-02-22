ООН ухвалить резолюцію щодо річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що ООН у четвер, 23 лютого, ухвалить резолюцію щодо річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Росії в Україну, повідомила прес-служба МЗС.

"Нас повністю задовольняє текст проекту резолюції з нагоди трагічних роковин повномасштабного вторгнення Росії до України, яку Росія намагається зірвати всіма силами", - цитує прес-служба слова Кулеби журналістам у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

За його словами, Генеральна Асамблея ООН готується до голосування 23 лютого щодо українського проекту резолюції щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну: "Документ головним чином вимагатиме від Російської Федерації повного виведення її збройних сил з території України, припинення бойових дій, а також закріпить ключові положення Формули миру Президента Зеленського".

"Ведеться жорстка кулуарна боротьба, але, незважаючи на потуги Росії та її сателітів, які намагаються протидіяти ухваленню резолюції шляхом внесення поправок, використовуючи всі процесуальні інструменти, ми впевнені, що українська резолюція завтра буде успішно проголосована", - наголосив глава українського зовнішньополітичного відомства.

Кулеба запевнив, що Україна та партнери послідовно будують комплексну міжнародну систему, яка дозволить притягти Росію до відповідальності за злочини.