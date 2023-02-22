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21:55 22.02.2023

Стефанчук: Немає загрози для роботи українського парламенту через зменшення кількості депутатів

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Стефанчук: Немає загрози для роботи українського парламенту через зменшення кількості депутатів

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що зменшення кількості народних депутатів не становить загрози для функціонування українського парламенту.

"Мені здається, що якоїсь загрози в тому, що парламент перестане бути керованим або кількість депутатів стане меншою за необхідну, поки що у нас немає", – сказав він в інтерв'ю національному телемарафону "Єдині новини UA разом" у середу.

При цьому спікер висловив сподівання, що парламент і надалі функціонуватиме ефективно для того, щоб "забезпечити ту функцію, яка покладена на нього Конституцією України".

 

 

Теги: #робота #скорочення #нардепи

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