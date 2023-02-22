Події

21:33 22.02.2023

Оператори мережі анонсують на четвер 12 день безлімітного споживання е/е

1 хв читати
Оператори мережі анонсують на четвер 12 день безлімітного споживання е/е

Оператори системи розподілу (ОСР) анонсують на четвер, 23 лютого, 12-й день поспіль безлімітного споживання електроенергії та відсутності графіків погодинних відключень.

"Ще один день без обмежень. НЕК "Укренерго" на четвер, 23 лютого, не встановлює жодних лімітів чи обмежень. Відповідно, погодинних відключень у Хмельницькій області не буде", – повідомило на своїй фейсбук-сторінці в середу ввечері "Хмельницькобленерго".

Подібні повідомлення по своїх областях вже розмістили у цій мережі "Полтаваобленерго", "Прикарпаттяобленерго", "Запоріжжяобленерго", а також група ДТЕК щодо Києва, Київської, Дніпропетровської та Одеської областей.

При цьому в Одесі та Одеському районі через мережеві обмеження наразі діятимуть графіки стабілізаційних відключень.

Водночас ДТЕК попереджає, що через пошкодження мереж "Укренерго" можливі відключення за графіками і в деяких інших енерговузлах.

Там також зазначили, що протягом середи 44 ремонтним бригадам вдалося повернути світло для 30,5 тис. родин у 50 населених пунктах Одеської області, знеструмлених через негоду.

"Енергетики відремонтували 38 повітряних ліній, що дозволило заживити 848 трансформаторних підстанцій різного класу напруги", – описали ситуацію у ДТЕК.

Загалом усі оператори попереджають, що "Укренерго" у разі виникнення суттєвого дефіциту е/е, наприклад, через навантаження мереж або інших непередбачених обставин, може застосувати обмеження упродовж дня та закликали економно споживати ресурс, незважаючи на "безліміт".

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:20 22.02.2023
Завершилися ремонти декількох енергоблоків ТЕС, дефіцит потужності на середу відсутній – глава Міненерго

Завершилися ремонти декількох енергоблоків ТЕС, дефіцит потужності на середу відсутній – глава Міненерго

10:51 22.02.2023
Близько 140 населених пунктів у шести областях залишаються без е/е через негоду - "Укренерго"

Близько 140 населених пунктів у шести областях залишаються без е/е через негоду - "Укренерго"

23:42 21.02.2023
У нас хороші новини та результати в енергетиці – Зеленський

У нас хороші новини та результати в енергетиці – Зеленський

20:37 21.02.2023
Негода продовжує призводити до аварійних відключень світла

Негода продовжує призводити до аварійних відключень світла

16:54 21.02.2023
Дефіциту потужності в енергосистемі немає вже 10-й день поспіль і не прогнозується за відсутності нових атак - Шмигаль

Дефіциту потужності в енергосистемі немає вже 10-й день поспіль і не прогнозується за відсутності нових атак - Шмигаль

16:40 21.02.2023
Аварійні відключення е/е почалися на Київщині через негоду - "ДТЕК"

Аварійні відключення е/е почалися на Київщині через негоду - "ДТЕК"

15:27 21.02.2023
На Львівщині понад 100 населених пунктів знеструмлені повністю або частково через негоду - Львівобленерго

На Львівщині понад 100 населених пунктів знеструмлені повністю або частково через негоду - Львівобленерго

12:39 21.02.2023
"Метінвест" позитивно оцінює рішення уряду про надання можливості компаніям самостійно імпортувати е/е

"Метінвест" позитивно оцінює рішення уряду про надання можливості компаніям самостійно імпортувати е/е

12:23 21.02.2023
Енергосистема продовжує стабільно працювати з резервом потужності - глава Міненерго

Енергосистема продовжує стабільно працювати з резервом потужності - глава Міненерго

11:33 21.02.2023
На Львівщині через сильний вітер без електрики залишилися 57 населених пунктів - Козицький

На Львівщині через сильний вітер без електрики залишилися 57 населених пунктів - Козицький

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Результати формування бригад "Гвардії наступу" хороші

Українська "зернова ініціатива" може дати більше гарантій продовольчої безпеки

Зеленський у розмові із Сунаком: швидкість постачання військової допомоги сьогодні – успіх України на полі бою

Прем'єр Іспанії Санчес прибуде до Києва вранці у четвер

Єрмак: Є відчуття, що ми рухаємося до перемоги

ОСТАННЄ

Ініціатива "Стаємо сильнішими разом!" допоможе створенню комфортного середовища існування потерпілим від війни дітям

У Маріуполі у районі заводу ім. Ілліча пролунали вибухи

Результати формування бригад "Гвардії наступу" хороші

Українська "зернова ініціатива" може дати більше гарантій продовольчої безпеки

Польські танки Leopard 2 готові до відправки в Україну

Раді пропонують визначити мінімальний термін військової підготовки мобілізованих

Зеленський у розмові із Сунаком: швидкість постачання військової допомоги сьогодні – успіх України на полі бою

ООН ухвалить резолюцію щодо річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Стефанчук: Немає загрози для роботи українського парламенту через зменшення кількості депутатів

"Уктрансбезпека" відкриває правоохоронцям доступ до системи перетину кордону "Шлях"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА