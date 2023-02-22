Оператори мережі анонсують на четвер 12 день безлімітного споживання е/е

Оператори системи розподілу (ОСР) анонсують на четвер, 23 лютого, 12-й день поспіль безлімітного споживання електроенергії та відсутності графіків погодинних відключень.

"Ще один день без обмежень. НЕК "Укренерго" на четвер, 23 лютого, не встановлює жодних лімітів чи обмежень. Відповідно, погодинних відключень у Хмельницькій області не буде", – повідомило на своїй фейсбук-сторінці в середу ввечері "Хмельницькобленерго".

Подібні повідомлення по своїх областях вже розмістили у цій мережі "Полтаваобленерго", "Прикарпаттяобленерго", "Запоріжжяобленерго", а також група ДТЕК щодо Києва, Київської, Дніпропетровської та Одеської областей.

При цьому в Одесі та Одеському районі через мережеві обмеження наразі діятимуть графіки стабілізаційних відключень.

Водночас ДТЕК попереджає, що через пошкодження мереж "Укренерго" можливі відключення за графіками і в деяких інших енерговузлах.

Там також зазначили, що протягом середи 44 ремонтним бригадам вдалося повернути світло для 30,5 тис. родин у 50 населених пунктах Одеської області, знеструмлених через негоду.

"Енергетики відремонтували 38 повітряних ліній, що дозволило заживити 848 трансформаторних підстанцій різного класу напруги", – описали ситуацію у ДТЕК.

Загалом усі оператори попереджають, що "Укренерго" у разі виникнення суттєвого дефіциту е/е, наприклад, через навантаження мереж або інших непередбачених обставин, може застосувати обмеження упродовж дня та закликали економно споживати ресурс, незважаючи на "безліміт".