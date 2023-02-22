Події

21:26 22.02.2023

G7 хоче створити механізм із метою посилити дотримання запроваджених проти РФ санкцій

1 хв читати
G7 хоче створити механізм із метою посилити дотримання запроваджених проти РФ санкцій

Держави G7 мають намір створити новий механізм для забезпечення дотримання вже впроваджених щодо Росії санкцій, повідомляє Bloomberg.

"Країни G7 збираються створити новий інструмент з метою координувати застосування чинних санкцій проти Росії, цей захід покликаний (...) покращити дотримання санкцій", - інформує агентство.

За даними одного зі співрозмовників агентства, цей координаційний механізм сприятиме "посиленню обміну інформацією та інших дій, зокрема щодо країн і компаній у світі, яких підозрюють у допомозі Росії в ухиленні від санкцій або підриві санкційного режиму".

Крім того, за даними агентства, G7 обговорюють санкції щодо компаній, які, як вважають, постачають Росії товари для задоволення її військових потреб.

Bloomberg нагадує, що, як очікується, G7 та ЄС цього тижня оголосять про нові санкції та торговельні обмеження проти РФ. Однак європейські ЗМІ раніше повідомили, що постпреди країн Євросоюзу в середу не досягли домовленостей щодо нового, десятого пакета санкцій щодо Росії, дискусії продовжаться у четвер.

 

 

Теги: #росія #санкції #g7 #механізм

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:04 22.02.2023
Наступні санкційні пакети можуть містити візові обмеження Заходу для військових РФ і членів їхніх сімей

Наступні санкційні пакети можуть містити візові обмеження Заходу для військових РФ і членів їхніх сімей

20:00 22.02.2023
Philip Morris сумнівається в можливості продажу російського бізнесу за нинішніх умов

Philip Morris сумнівається в можливості продажу російського бізнесу за нинішніх умов

18:08 22.02.2023
ЄС поки що не погодив нові санкції проти РФ, обговорення триватимуть у четвер - ЗМІ

ЄС поки що не погодив нові санкції проти РФ, обговорення триватимуть у четвер - ЗМІ

12:41 22.02.2023
Україна впроваджує на 50 років секторальні санкції проти всіх банків та небанківських фінустанов РФ – указ

Україна впроваджує на 50 років секторальні санкції проти всіх банків та небанківських фінустанов РФ – указ

11:30 22.02.2023
МОК не планує знімати санкцій із російських та білоруських спортсменів

МОК не планує знімати санкцій із російських та білоруських спортсменів

07:44 22.02.2023
США мають намір цього тижня включити до санкційних списків РФ близько 200 фізосіб і структур

США мають намір цього тижня включити до санкційних списків РФ близько 200 фізосіб і структур

20:05 21.02.2023
Зеленський назвав погрози Путіна відновити ядерні випробування залякуваннями

Зеленський назвав погрози Путіна відновити ядерні випробування залякуваннями

09:24 21.02.2023
Євросоюз продовжив дію антиросійських санкцій до 24 лютого 2024 року

Євросоюз продовжив дію антиросійських санкцій до 24 лютого 2024 року

07:42 21.02.2023
США та 33 країни стурбовані ідеєю МОК про допуск до міжнародних змагань росіян і білорусів - заява

США та 33 країни стурбовані ідеєю МОК про допуск до міжнародних змагань росіян і білорусів - заява

07:36 21.02.2023
ЄС запроваджує додаткові антиіранські санкції за порушення прав людини

ЄС запроваджує додаткові антиіранські санкції за порушення прав людини

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Результати формування бригад "Гвардії наступу" хороші

Українська "зернова ініціатива" може дати більше гарантій продовольчої безпеки

Зеленський у розмові із Сунаком: швидкість постачання військової допомоги сьогодні – успіх України на полі бою

Прем'єр Іспанії Санчес прибуде до Києва вранці у четвер

Єрмак: Є відчуття, що ми рухаємося до перемоги

ОСТАННЄ

Ініціатива "Стаємо сильнішими разом!" допоможе створенню комфортного середовища існування потерпілим від війни дітям

У Маріуполі у районі заводу ім. Ілліча пролунали вибухи

Результати формування бригад "Гвардії наступу" хороші

Українська "зернова ініціатива" може дати більше гарантій продовольчої безпеки

Польські танки Leopard 2 готові до відправки в Україну

Раді пропонують визначити мінімальний термін військової підготовки мобілізованих

Зеленський у розмові із Сунаком: швидкість постачання військової допомоги сьогодні – успіх України на полі бою

ООН ухвалить резолюцію щодо річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Стефанчук: Немає загрози для роботи українського парламенту через зменшення кількості депутатів

"Уктрансбезпека" відкриває правоохоронцям доступ до системи перетину кордону "Шлях"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА