G7 хоче створити механізм із метою посилити дотримання запроваджених проти РФ санкцій

Держави G7 мають намір створити новий механізм для забезпечення дотримання вже впроваджених щодо Росії санкцій, повідомляє Bloomberg.

"Країни G7 збираються створити новий інструмент з метою координувати застосування чинних санкцій проти Росії, цей захід покликаний (...) покращити дотримання санкцій", - інформує агентство.

За даними одного зі співрозмовників агентства, цей координаційний механізм сприятиме "посиленню обміну інформацією та інших дій, зокрема щодо країн і компаній у світі, яких підозрюють у допомозі Росії в ухиленні від санкцій або підриві санкційного режиму".

Крім того, за даними агентства, G7 обговорюють санкції щодо компаній, які, як вважають, постачають Росії товари для задоволення її військових потреб.

Bloomberg нагадує, що, як очікується, G7 та ЄС цього тижня оголосять про нові санкції та торговельні обмеження проти РФ. Однак європейські ЗМІ раніше повідомили, що постпреди країн Євросоюзу в середу не досягли домовленостей щодо нового, десятого пакета санкцій щодо Росії, дискусії продовжаться у четвер.