Порошенко з волонтерами передадуть ЗС України понад 20 вантажівок Foden 8×6 Сarrier

Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа громад" оголосили про новий контракт на військові тягачі: планують передати до ЗСУ понад двох десятків вантажівок Foden 8×6 Сarrier, повідомила "Європейська солідарність".

"Порошенко на своїй сторінці у Facebook зазначає, що переговори до останнього тримали у таємниці, щоб не створити ажіотаж і отримати найнижчу ціну", - йдеться у повідомленні Євросолідарності, розміщеному на сайті політичної сили в середу.

"Понад 20 машин Foden 8×6 Сarrier, які можуть тягати що завгодно - і контейнери з лазнями, і броньовики, і контейнери з іншими корисними вантажами, і навіть вантажівку, що зламалася, - теж можуть", - констатує Порошенко. Автомобілі обладнані краном-маніпулятором та здатні підняти та перевезти будь-який вантаж вагою до 18 тонн на своїй платформі.

"Зізнаюся чесно, до підписання контракту – тримали всі перемовини в таємниці, аби не сталося неприємності, бо попит серед інших країн світу шалений. Бо знайти найменшу ціну на найкращу техніку – це наша задача, бо ми ефективно використовуємо гроші, щоби собівартість кожного "хорошого русского" ставала вигідною і приємною", – наголошує Порошенко.