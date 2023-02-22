Події

19:59 22.02.2023

Саміт миру буде проведено - Єрмак

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Саміт миру буде проведено - Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що саміт миру буде проведено.

"Важливо, щоб у ньому взяли участь не лише наші партнери, а й інші країни", - сказав він у середу під час спілкування з журналістами.

Єрмак не назвав місця і часу можливого проведення саміту, але зазначив, що "це може бути дуже несподіване місце". "Охочих провести його багато", - зазначив він.

Раніше повідомлялося про можливе проведення саміту миру, на якому планувалося підтримати Формулу миру президента Зеленського, наприкінці лютого в Нью-Йорку. 23 лютого там відбудеться засідання Генасамблеї ООН, на якому буде розглянуто проєкт резолюції щодо російсько-української війни, запропонований Україною та партнерами.

Теги: #саміт #миру #єрмак

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