У США скасували понад 1 тис. авіарейсів через сильну снігову бурю

Через сильні снігопади у США скасовано понад тисячу авіарейсів, повідомляє в середу Bloomberg із посиланням на сайт FlightAware.

Майже половина скасованих авіарейсів припадає на міжнародний аеропорт Міннеаполіс/Сент-Пол, який є хабом для авіакомпаній Delta Air Lines. Ще 11% припадають на аеропорт Денвера.

У Міннеаполісі випало 13 см снігу, очікується, що випаде ще 30 см протягом дня. Метеорологи також прогнозують поривчастий вітер.

Рекордним для цього регіону залишається початок листопада 1991 року, коли випав 71 см снігу.