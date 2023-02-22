Події

18:16 22.02.2023

Цілей по критичній інфраструктурі України досягли 255 ракетних ударів РФ - генпрокурор

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Цілей по критичній інфраструктурі України досягли 255 ракетних ударів РФ - генпрокурор

Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що 255 ракетних атак РФ по критичних об'єктах України, які розпочалися 10 жовтня 2022 року, досягли своїх цілей.

"Починаючи з жовтня, якщо я не помиляюся, це було 10 жовтня 2022 року, ворог знищує критичну інфраструктуру. Зокрема, здійснив 255 ударів по 112 об'єктах. Це ті удари, які досягли цілей, а не ті, які були збиті нашими військовими", - сказав Костін на пресконференції в середу в Києві.

За його словами, Україна розглядає ці атаки як свідоме створення з боку РФ неприйнятних для життя умов, що мають ознаки геноциду.

Теги: #рф #цілі #ракетні_удари

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